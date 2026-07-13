«Газпром» взыскал с «Тамбовской сетевой компании» еще 157 млн рублей

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал об удовлетворении требований «Газпром межрегионгаз Тамбов» к ТСК на 146,7 млн руб. Также тамбовский арбитраж продолжает рассматривать иск структуры «Газпрома» к тамбовскому коммунальщику на 109,8 млн руб. Он также касается задолженности по девяти договорам поставки газа, но уже за март 2026 года. Ближайшее заседание по делу запланировано на 10 августа.