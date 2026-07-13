ДТП с двумя младенцами и 3 взрослыми в Воронеже привело к уголовному делу

Уголовное дело возбудили после ДТП с двумя младенцами и тремя взрослыми в Воронеже. Его завели по статье о нарушении правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности тяжкий вред здоровью (ч. 1 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России в понедельник, 13 июля.