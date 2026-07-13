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ДТП с двумя младенцами и 3 взрослыми в Воронеже привело к уголовному делу

Водители и пассажиры автомобилей получили травмы различной степени тяжести.

Источник: АиФ Воронеж

Уголовное дело возбудили после ДТП с двумя младенцами и тремя взрослыми в Воронеже. Его завели по статье о нарушении правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности тяжкий вред здоровью (ч. 1 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России в понедельник, 13 июля.

Напомним, что авария произошла вечером в субботу, 11 июля, у дома № 72 на улице Полевой. 27-летний водитель Skoda Rapid ехал со стороны проспекта Горняков и при повороте нарушил очерёдность проезда. В результате иномарка столкнулась с Honda Vezel под управлением 29-летней женщины.

Оба водителя, пассажир Skoda Rapid, пятимесячный мальчик, а также 50-летняя женщина и шестимесячный мальчик, находившиеся в салоне Honda Vezel, получили травмы различной степени тяжести. Всех пострадавших доставили в больницу.

С целью установления всех обстоятельств и причин произошедшего следователями полиции назначен ряд судебных экспертиз.

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