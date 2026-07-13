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Штормы замедлили промысел сельди в Хабаровском крае

Из-за непогоды рыбаки стали терять больше судового времени, но общий вылов продолжает расти.

Неблагоприятная погода повлияла на темпы промысла сельди в Хабаровском крае. Как сообщили в региональном комитете рыбного хозяйства, из-за штормов потери судового времени выросли с 7,5 до 12 процентов, сообщает Комитет рыбного хозяйства Правительства Хабаровского края.

Тем не менее с начала года предприятия региона добыли уже 265 тысяч тонн водных биоресурсов. Это составляет около 90 процентов от показателя за аналогичный период прошлого года. Основную часть улова традиционно обеспечивают минтай и сельдь.

Промысел минтая продолжается в Западно-Беринговоморской зоне. За неделю рыбаки добыли почти 40 тысяч тонн, а общий вылов этой рыбы с начала года достиг 183,9 тысячи тонн.

Во внутренних водах и лагунах рек Охотского округа завершился промысел нерестовой сельди. Его итог составил 4,7 тысячи тонн. Вылов нагульной сельди достиг 52 тысяч тонн.

Продолжается и лососевая путина. Пока добыто около двух тысяч тонн тихоокеанских лососей и гольцов, однако основной объем вылова, отмечают специалисты, еще впереди.

Кроме того, с начала года добыча крабов и креветок достигла 7,8 тысячи тонн.