Возле бывшего универсама «Московский» в Калининграде начали обустраивать трамвайные платформы

Работы выполняет ООО «Фаворит-Балт». Подрядчик обустроит приподнятые платформы с павильонами и ограждениями на остановках трамваев № 3 и № 5 «Рыбная деревня» и «Набережная Ветеранов», а также рядом с бывшим универсамом «Московский» и Областной филармонией на Багратиона. Стоимость контракта — 38,4 миллиона рублей. Работы должны завершить до 17 сентября.