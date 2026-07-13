Возле бывшего универсама «Московский» в Калининграде начали обустраивать трамвайные платформы

На Московском проспекте в Калининграде начали обустраивать новые трамвайные остановки. Посадочные платформы появятся возле бывшего универсама «Московский».
Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, рабочие обустраивают основание для платформы. Специалисты сняли верхнюю часть грунта. Для пассажиров временно оборудовали деревянные настилы.
Работы выполняет ООО «Фаворит-Балт». Подрядчик обустроит приподнятые платформы с павильонами и ограждениями на остановках трамваев № 3 и № 5 «Рыбная деревня» и «Набережная Ветеранов», а также рядом с бывшим универсамом «Московский» и Областной филармонией на Багратиона. Стоимость контракта — 38,4 миллиона рублей. Работы должны завершить до 17 сентября.
В 2025 году в Калининграде обновили три трамвайных остановочных пункта — «9 Апреля», «Областная больница» и «Историко-художественный музей». Там появились приподнятые платформы и павильоны. Работы выполняла компания «Фаворит-Балт» за 16 миллионов рублей.