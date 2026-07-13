Максим Иванов: «В парке “Строитель” комсомольчане получат больше запланированного»

— Парк уже меняется на глазах, но особенно важно, что комсомольчане получат здесь даже больше, чем было предусмотрено сначала. Мы вместе с городом решили направить сэкономленные федеральные средства на беговые дорожки. Это не случайное дополнение, а конкретный запрос бегового сообщества Комсомольска. Люди смогут тренироваться на хорошем покрытии, рядом с домом, в красивом зелёном парке, — рассказал Максим Иванов.