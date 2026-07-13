Максим Иванов: «В парке “Строитель” комсомольчане получат больше запланированного»

Депутат Государственной Думы Максим Иванов во время рабочей поездки в Комсомольск-на-Амуре посетил парк и Дом культуры «Строитель». Вместе с главой города Дмитрием Заплутаевым он посмотрел, как продвигаются работы, и обсудил с подрядчиками вопросы, в решении которых им требуется помощь, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Для депутата это уже не первый выезд на объекты. Во время предыдущего посещения он отдельно обращал внимание на спортивную зону парка. Сейчас на площадке завершается устройство специального многослойного покрытия, параллельно ведутся работы на других участках будущего общественного пространства.
Одной из главных новостей стало расширение первоначального проекта. Образовавшуюся экономию федеральных средств решено направить на создание прорезиненных дорожек для любителей бега.
— Парк уже меняется на глазах, но особенно важно, что комсомольчане получат здесь даже больше, чем было предусмотрено сначала. Мы вместе с городом решили направить сэкономленные федеральные средства на беговые дорожки. Это не случайное дополнение, а конкретный запрос бегового сообщества Комсомольска. Люди смогут тренироваться на хорошем покрытии, рядом с домом, в красивом зелёном парке, — рассказал Максим Иванов.
Обновление парка ведётся за счёт единой президентской субсидии при поддержке губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина. Здесь появятся площадки для волейбола, баскетбола и воркаута, детская игровая зона, уличная сцена и общественные туалеты. Восстанавливаются историческое ограждение и входная группа, прокладываются дорожки, устанавливается освещение, готовится основание нового фонтана.
По словам Дмитрия Заплутаева, столь масштабного обновления парк не видел более четырёх десятилетий.
— Проект изначально создавался вместе с жителями. Сейчас уже выполнены основные инженерные работы, смонтирована большая часть бордюрного камня, подготовлены основания дорожек, ведётся восстановление ограждения и фонтана. Постепенно начинают проявляться очертания того парка, который мы обсуждали с комсомольчанами, — отметил глава города.
Основные благоустроительные работы город рассчитывает завершить до конца сентября, после чего начнутся приёмка объекта и оформление необходимой документации.
Масштабные работы одновременно идут и в ДК «Строитель» — одном из старейших культурных учреждений Комсомольска-на-Амуре. В здании 1937 года постройки укреплены фундамент, цоколь, колонны и простенки, полностью обновлена кровля, старые деревянные перекрытия заменены бетонными. Сейчас подрядчик занимается внутренними перегородками, штукатуркой, полами и подготовкой помещений к последующей отделке.
Из-за возраста здания после вскрытия конструкций обнаружились дополнительные объёмы работ, которые невозможно было полностью предусмотреть заранее. Максим Иванов подчеркнул, что его задача — помогать городу и строителям находить решения по таким вопросам.
— Я в первую очередь помощник. Задача депутата — не стоять в стороне и давать оценки, а подключать федеральные возможности, собирать за одним столом всех участников и помогать решать возникающие проблемы. Запрос жителей должен пройти весь путь: от идеи и выделения средств до работающего объекта, куда действительно приходят люди, — сказал Максим Иванов.
Депутат отметил, что парк и Дом культуры должны восприниматься как единое пространство.
— В Комсомольске исторически парк и ДК всегда дополняли друг друга. Поэтому и сейчас важно не получить два отдельных объекта, а создать одно большое место для спорта, культуры, семейного отдыха и общения поколений. Человек сможет прийти сюда на тренировку, привести ребёнка на занятие, сходить на концерт или просто провести вечер в парке, — добавил он.
После завершения ремонта ДК «Строитель» станет домом для городских творческих коллективов. В предварительном распределении помещений предусмотрены зрительный зал на 285 мест, социально-культурный центр для ветеранов, репетиционные и танцевальные залы, гримёрные и костюмерные. Отдельное крыло планируется передать Школе креативных индустрий, где будут работать студии звукорежиссуры, электронной музыки, фото- и видеопроизводства, анимации, 3D-графики и дизайна.
Максим Иванов предложил жителям и дальше участвовать в обсуждении объектов и делиться замечаниями и предложениями.
— Этот проект появился благодаря запросам комсомольчан. Поэтому важно, чтобы люди продолжали приходить, смотреть, подсказывать. Если предложение действительно сделает парк или ДК удобнее, к нему нужно прислушиваться. Именно так создаются места, которые жители по-настоящему считают своими, — заключил депутат.