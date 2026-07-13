В Самаре запустили производство цифровых стетофонендоскопов

Цифровой стетофонендоскоп предназначен для диагностики сердца и легких. Он оснащен функцией беспроводной передачи данных, имеет 3 режима аускультации. Устройство позволяет записывать результаты в аудиоформате и передавать их в приложение. В Красногвардейской ЦРБ приборы будут использовать в новом отделении женской консультации для обследования беременных женщин и пациенток в послеродовом периоде.