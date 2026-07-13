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В Самаре запустили производство цифровых стетофонендоскопов

Первые приборы из Самары уже отправили в больницу Адыгеи.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре университет запустил производство и первые коммерческие поставки цифровых стетофонендоскопов собственной разработки. Приборы уже направили в Красногвардейскую ЦРБ в Республике Адыгея. Об этом сообщили в пресс-службе СамГМУ.

«Произвели инновационную продукцию, которая не уступает импортным аналогам. Мощности центра позволяют выпускать до 10 тысяч стетофонендоскопов в год», — говорится в сообщении.

Цифровой стетофонендоскоп предназначен для диагностики сердца и легких. Он оснащен функцией беспроводной передачи данных, имеет 3 режима аускультации. Устройство позволяет записывать результаты в аудиоформате и передавать их в приложение. В Красногвардейской ЦРБ приборы будут использовать в новом отделении женской консультации для обследования беременных женщин и пациенток в послеродовом периоде.