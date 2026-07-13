В Дивногорске благоустроят новую зону у набережной за 19,7 млн

Новый проект станет продолжением благоустройства туристической зоны Дивногорска рядом с уже известной набережной. Саму набережную активно обновляли в несколько этапов: первый этап завершили в январе 2018 года, тогда там появились светильники, урны, лавочки, терраса и амфитеатры, а масштабная модернизация 2019 года обошлась в 81,5 млн рублей.