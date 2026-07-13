В Дивногорске благоустроят новую зону у набережной за 19,7 млн

В Дивногорске определили подрядчика для благоустройства территории комплекса социально-туристического направления на улице Набережной, 57. Начальная цена контракта составляла 19,7 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте Госзакупок.
Судя по техзаданию, на территории сделают проезды, тротуары, дорожки, площадки, озеленение и зоны отдыха. Там также должны появиться подвесные диваны, беседки, шезлонги, стол со скамьями, урны, теннисный стол, туалетная кабина и детско-спортивные элементы, в том числе песочница, горка, качалка и баскетбольный щит.
Новый проект станет продолжением благоустройства туристической зоны Дивногорска рядом с уже известной набережной. Саму набережную активно обновляли в несколько этапов: первый этап завершили в январе 2018 года, тогда там появились светильники, урны, лавочки, терраса и амфитеатры, а масштабная модернизация 2019 года обошлась в 81,5 млн рублей.
Комплекс на Набережной, 57 находится примерно в 10 минутах ходьбы от этой зоны. Ранее сообщалось, что после реконструкции он должен стать многофункциональным местом для приема гостей и развития туризма. Выполнить благоустройство части набережной подрядчик обязан до 10 октября 2026 года.