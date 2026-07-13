«Им нужна помощь, но они не беспомощны»: выставка «Присутствие» открылась в Хабаровске

В Музее истории города Хабаровска до 31 июля работает социальная выставка документального фотографа Таисии Ковалевой «Присутствие», посвященная пятилетию волонтерской организации «Потому что могу». Здесь представлены снимки, за которыми стоят целые истории — от одиноких стариков в отдаленных поселках до детей с особенностями развития и семей, потерявших кормильца. Корреспондент портала «Губерния Онлайн» поговорила с автором о том, как волонтерство идет рука об руку с искусством, а искусство оборачивает этот опыт в уроки человечности. Таисия Ковалева состоит в хабаровской волонтерской организации «Потому что могу» уже три года. Вместе с командой она ездит по поселкам края, заезжает в дома-интернаты, помогает родителям, воспитывающим детей с инвалидностью, и семьям, чьи отцы ушли на СВО. Добровольцы собирают продуктовые наборы — за свой счет и за счет пожертвований неравнодушных людей — и развозят их бабушкам, дедушкам и малоимущим. Кроме того, они организуют сборы на реабилитацию и специальное оборудование: например, двум разным девочкам по имени Аня помогли с оплатой лечения и покупкой подъемника. Как документальный фотограф, Таисия не просто фиксировала передачу помощи. Она вглядывалась в лица и возвращалась к понравившимся героям, чтобы снять их в обычной жизни. Одна из таких работ — портрет 90-летнего художника и скульптора Александра Реутова из Амурска — уже получила всероссийское признание: первое место на сочинском фестивале «Аргус», третье место на конкурсе Artkoko Portrait Awards 2026, также работа вышла в финал престижного фотоконкурса Русского географического общества «Самая красивая страна». Другой снимок — слепого дедушки из поселка Дада — попал в электронную версию журнала Vogue. Экспозиция в Хабаровске разбита на несколько тематических серий. Здесь можно увидеть историю батюшки из села Маяк, бабушки из Тырмы, которая души не чает в своих козах, слепого поэта-самоучки, а также серии о детях с особенностями и воспитанниках дома-интерната в Бикине. Это сильные истории, и, по словам автора, главная задача проекта — не вызвать жалость, а показать внутреннюю стойкость людей, оказавшихся на обочине жизни активного, динамичного городского общества. «Это история не про жалость к этим людям, а история про их силу духа, — объясняет Таисия. — Я хотела запечатлеть их и показать, что они есть. Мы все заняты своими делами и редко заглядываем в поселки или интернаты, но там живут удивительные люди, которые каждый день преодолевают себя». Сама фотограф признается, что поездки полностью изменили ее восприятие мира. Она изучала тему одиночества, но оказалось, что многие герои вовсе не одиноки — у них есть творчество, любимые животные или воспоминания, которые они превращают в стихи. Если говорить о детях из детских домов, это исследование отверженности и того, как человек учится принимать себя, даже когда кажется, что он никому не нужен. «Когда я начала ездить в эти поселки к людям, я думала, что помогаю им. Но на самом деле оказалось, что они помогали мне, — делится Таисия. — Заглядывая в их глаза, узнавая их истории и трудности, я чувствовала любовь, принятие и веру. Несмотря ни на что, они остаются добрыми и счастливыми, радуются каждому дню. И я поняла, что все мои собственные проблемы, которые иногда кажутся огромными, — на самом деле эфемерны по сравнению с тем, через что проходят эти люди». Герои выставки — люди, которым нужна помощь, но это не беспомощные люди. Они сильные, глубокие и заряжают жизненной энергией даже тех, у кого, казалось бы, есть все материальные блага, но иногда не хватает внутреннего света. Некоторые из них — родители с детьми с особенностями — приехали на открытие выставки, чтобы поддержать Таисию и поблагодарить волонтерскую организацию «Потому что могу». «Выставка называется “Присутствие”. Это про присутствие этих людей в мире, про присутствие этих людей во мне. В каждом герое я видела себя, хотя бы частичку себя. Эти люди стали моими учителями, — говорит автор. — Они научили меня сочувствию, сопереживанию и искренней радости от самого факта существования». Фотографии с открытия выставки: Наталья Панарина Увидеть работы Таисии Ковалевой и окунуться в сложные истории сильных людей можно до 31 июля в музее истории города Хабаровска. Вход свободный.