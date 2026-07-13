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Таможня Калининграда за сутки оформила 184 грузовика и 624 легковушки

Калининградская областная таможня опубликовала оперативные данные о работе пунктов пропуска за.

Источник: KaliningradToday

13 июля. За минувшие сутки сотрудники оформили 98 грузовых и 347 легковых автомобилей, прибывших в регион, а также 86 грузовиков и 277 легковых машин, убывающих в Литву и Польшу.

Основной поток грузового транспорта пришёлся на МАПП Чернышевское: на въезд оформили 91 большегруз, на выезд — 60. Остальные пункты пропуска обеспечивали меньший трафик.

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