Красноярец разгромил гостиничный магазин после отказа продать алкоголь

Сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого красноярца, который повредил имущество гостиничного комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Вечером из охраняемого объекта, расположенного на улице Атлантической, поступил сигнал «тревога». Прибывший на место экипаж вневедомственной охраны задержал на стойке регистрации неадекватного 35-летнего мужчину. Он находился в состоянии опьянения. Выяснилось, что кассир отказалась продать местному жителю алкоголь после 21:00. После этого он устроил в магазине погром, сумма ущерба составила 42,5 тысячи рублей. Росгвардейцы передали дебошира сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.