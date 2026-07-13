Сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого красноярца, который повредил имущество гостиничного комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Вечером из охраняемого объекта, расположенного на улице Атлантической, поступил сигнал «тревога». Прибывший на место экипаж вневедомственной охраны задержал на стойке регистрации неадекватного 35-летнего мужчину. Он находился в состоянии опьянения. Выяснилось, что кассир отказалась продать местному жителю алкоголь после 21:00. После этого он устроил в магазине погром, сумма ущерба составила 42,5 тысячи рублей. Росгвардейцы передали дебошира сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
Красноярец разгромил гостиничный магазин после отказа продать алкоголь
Сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого красноярца, который повредил имущество гостиничного комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Вечером из охраняемого объекта.