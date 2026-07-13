«Ротор» — «Нижний Новгород»: ошибки, характер и работа над ошибками

— Нам очень надо было выиграть этот матч. Мы, безусловно, рады, и я бы хотел поздравить всех наших болельщиков и всех людей, которые причастны к клубу, кто переживает за нас. Что касается игры, мы понимали, какая игра будет. Наверное, чуть больше мы хотели от себя отталкиваться в своих определённых действиях и самой идее игры. Но это должно прийти с уверенностью. И вот чем больше мы таких матчей будем выигрывать, безусловно, тем лучше. Очень полезная игра была, но так получилось, что очень много времени мы были без мяча. И вот как раз немножко не хватило в первых минутах уверенности. Когда мяч у нас был, мы играли чуть уверенней. Ну, двинулись, и в плане психологии важнейшие просто три очка, даже не буду ничего там лишнего придумывать.