Нижегородцам дали рекомендации перед отправкой детей в лагерь

В ведомстве напомнили, что не ранее чем за три дня до отъезда в поликлинике нужно получить справку об отсутствии контактов с инфекционными больными. Также рекомендуется взять копию медицинского полиса, справку о состоянии здоровья ребёнка с данными о прививках и хронических заболеваниях, а все вещи — от полотенец до обуви и чемодана — подписать, чтобы избежать потерь во время смены.