Нижегородцам дали рекомендации перед отправкой детей в лагерь

Перед отправкой ребёнка в лагерь родителям необходимо заранее собрать документы, предметы личной гигиены, одежду и обувь с запасом. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.
В ведомстве напомнили, что не ранее чем за три дня до отъезда в поликлинике нужно получить справку об отсутствии контактов с инфекционными больными. Также рекомендуется взять копию медицинского полиса, справку о состоянии здоровья ребёнка с данными о прививках и хронических заболеваниях, а все вещи — от полотенец до обуви и чемодана — подписать, чтобы избежать потерь во время смены.
Отдельное внимание специалисты советуют уделить безопасности. Перед поездкой ребёнку следует напомнить правила личной гигиены, меры защиты от клещей и запрет на употребление воды из-под крана. Для отдыха в палаточных лагерях или поездок в лес рекомендуется взять репелленты, а при посещении территорий, эндемичных по клещевому энцефалиту, заранее пройти вакцинацию.
Ранее сообщалось, что контроль за топливом усилили для подвоза детей к нижегородским лагерям.