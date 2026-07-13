Ветеран СВО Потехин стал замначальника отдела молодёжной политики в Ачинске

Программа «Сибирский характер» готовит управленцев из числа участников СВО для работы в органах местного самоуправления и государственной службе. Выпускники программы проходят стажировки и получают назначения на должности в различных сферах. Обучение ведётся по направлению «Государственное и муниципальное управление».