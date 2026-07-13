Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ветеран СВО Потехин стал замначальника отдела молодёжной политики в Ачинске

Александр Потехин награждён медалью «За боевые отличия».

Ветеран СВО Александр Потехин стал заместителем начальника отдела молодёжной политики управления культуры, молодёжной политики и туризма администрации Ачинского муниципального округа. Об этом сообщил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

Ранее Потехин работал в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, а после возвращения с СВО прошёл обучение по программе «Сибирский характер» в Президентской академии.

Александр Потехин награждён медалью «За боевые отличия».

Всего в рамках краевой кадровой программы для ветеранов СВО назначения получили уже 23 выпускника. По словам представителей власти, их ответственность, дисциплина и умение работать в команде помогут развитию региона.

Программа «Сибирский характер» готовит управленцев из числа участников СВО для работы в органах местного самоуправления и государственной службе. Выпускники программы проходят стажировки и получают назначения на должности в различных сферах. Обучение ведётся по направлению «Государственное и муниципальное управление».

Ранее мы сообщали, что Анна Петровская назначена заместителем главы Красноярска.