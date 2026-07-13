Ветеран СВО Потехин стал замначальника отдела молодёжной политики в Ачинске

Ветеран СВО Александр Потехин стал заместителем начальника отдела молодёжной политики управления культуры, молодёжной политики и туризма администрации Ачинского муниципального округа. Об этом сообщил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
Ранее Потехин работал в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, а после возвращения с СВО прошёл обучение по программе «Сибирский характер» в Президентской академии.
Александр Потехин награждён медалью «За боевые отличия».
Всего в рамках краевой кадровой программы для ветеранов СВО назначения получили уже 23 выпускника. По словам представителей власти, их ответственность, дисциплина и умение работать в команде помогут развитию региона.
Программа «Сибирский характер» готовит управленцев из числа участников СВО для работы в органах местного самоуправления и государственной службе. Выпускники программы проходят стажировки и получают назначения на должности в различных сферах. Обучение ведётся по направлению «Государственное и муниципальное управление».
Ранее мы сообщали, что Анна Петровская назначена заместителем главы Красноярска.