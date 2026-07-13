На трассе Красноярск — Кузнецово — Зыково начали отсыпать дорожное покрытие

Сейчас на трассе также монтируют крупные водопропускные трубы диаметром 2 метра. Они нужны, чтобы вода свободно проходила под дорожной насыпью во время паводков и сильных дождей. Кроме того, на отдельных участках снимают почвенно-растительный слой и понижают уровень старой дороги. Это должно убрать резкие перепады высот и сделать проезд безопаснее, особенно зимой.