На трассе Красноярск — Кузнецово — Зыково начали отсыпать дорожное покрытие

На трассе Красноярск — Кузнецово — Зыково начался новый этап реконструкции. Дорожники приступили к отсыпке нижнего слоя покрытия из песчано-гравийной смеси, сообщили в министерстве транспорта Красноярского края.
В этом сезоне подрядчик должен завершить устройство земляного полотна и водопропускных труб, сделать рабочий слой из ПГС, нарезать кюветы и обочины, а также установить временные дорожные знаки. После этого дорога уже будет пригодна для проезда, хотя финишный асфальт планируют уложить в 2027 году.
Сейчас на трассе также монтируют крупные водопропускные трубы диаметром 2 метра. Они нужны, чтобы вода свободно проходила под дорожной насыпью во время паводков и сильных дождей. Кроме того, на отдельных участках снимают почвенно-растительный слой и понижают уровень старой дороги. Это должно убрать резкие перепады высот и сделать проезд безопаснее, особенно зимой.
Трасса Красноярск — Кузнецово — Зыково популярна у дачников. Она связывает краевой центр с селом Зыково, деревнями Кузнецово и Лукино, а также садовыми товариществами. Для местных жителей дорога важна для поездок в магазины, школы и медучреждения.
В 2027 году после укладки асфальта на трассе обустроят автобусные остановки, тротуары, освещение и барьерные ограждения. После этого объект полностью введут в эксплуатацию. Работы идут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». На реконструкцию дороги из краевого бюджета направили 1,1 млрд рублей.
Добавим, в Красноярском крае также ремонтируют четыре участка федеральных трасс Р-255 «Сибирь» и Р-257 «Енисей». Работы идут в Боготольском, Манско-Уярском и Балахтинско-Новоселовском округах. Два участка трассы Р-255 планируют привести в порядок уже в этом сезоне. Еще на двух объектах основные работы завершат в 2027 году.