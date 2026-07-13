Хабаровский «Амур» устроит рок-фестиваль в честь открытия нового сезона

Рок-фестиваль состоится 8 августа в «Платинум Арене». Начало мероприятия в 18:00. Зрители смогут увидеть обновленный состав хабаровской хоккейной команды и новую игровую форму, а также выиграть абонемент на следующий сезон, пообщаться в непринужденной обстановке с игроками и тренерами «тигров», сфотографироваться с ними и взять у них автографы. В качестве специальных гостей фестиваля приглашены две хабаровские рок-группы The Starkillers и TRITIA. Они порадуют болельщиков хабаровской команды своей музыкой и зарядят их хорошим настроением перед стартом нового сезона. Вход на AMUR FEST 2 будет по билетам, пускать зрителей будут как на трибуны, так и на танцпол. Стоимость билетов: от 300 до 500 рублей.