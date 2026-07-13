В городе Саки действует режим ограничения электроснабжения

«Объекты электроснабжения Республики Крым продолжают подвергаться вражеской атаке. На территории города продолжает действовать режим ограничения электроснабжения», — сообщила Предыбайло.
По ее словам, в случае необходимости для проведения аварийно-восстановительных работ могут вводится дополнительные ограничения электроснабжения.
«В случае отключения электроэнергии действует график подачи водоснабжения с 13.00 до 19.00», — отметила глава администрации.
Юлия Предыбайло добавила, что сейчас общественный транспорт вышел на городские маршруты. А подача электроэнергии в микрорайоны города осуществляется в соответствии с техническими возможностями, наличием мощности, которая выделяется городу исходя из существующей обстановки.
В понедельник в компании «Крымэнерго» сообщили, что три города и два района на севере Крыма по-прежнему остаются без электроснабжения.
Накануне дополнительные ограничения электроснабжения вводились в Симферополе, Ялте, Судаке, Евпатории, Саках, Симферопольском, Бахчисарайском и Сакском районах.
Кроме того, из-за серьезной аварии на магистральных сетях в Крыму Севастополю значительно снизили лимит потребляемой мощности.