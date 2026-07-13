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Жители Иркутска смогут бесплатно проверить здоровье 15 июля

На улице Октябрьской Революции развернут мобильный медицинский пункт.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске пройдет выездная акция «День здоровья». 15 июля с десяти утра до пяти вечера на площадке перед мебельным центром «Акцент» и ТЦ «Автоград» на улице Октябрьской Революции развернут мобильный медицинский пункт. Как сообщили КП-Иркутск в областном правительстве, прийти может любой желающий бесплатно и без предварительной записи, нужно взять с собой только паспорт.

— На месте можно сдать экспресс-анализы крови на глюкозу и холестерин, пройти тест на ВИЧ, гепатиты и сифилис. Также врачи сделают УЗИ щитовидной железы и почек, ЭКГ, флюорографию и маммографию. Желающие смогут измерить давление, проверить легкие и получить консультацию терапевта, онколога, психиатра-нарколога и психолога, — говорится в сообщении правительства.

По итогам обследования каждый получит рекомендации. Если врачи найдут отклонения, пациента направят на углубленное обследование в поликлинику по месту жительства.