Жители Иркутска смогут бесплатно проверить здоровье 15 июля

В Иркутске пройдет выездная акция «День здоровья». 15 июля с десяти утра до пяти вечера на площадке перед мебельным центром «Акцент» и ТЦ «Автоград» на улице Октябрьской Революции развернут мобильный медицинский пункт. Как сообщили КП-Иркутск в областном правительстве, прийти может любой желающий бесплатно и без предварительной записи, нужно взять с собой только паспорт.