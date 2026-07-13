Стартовала активная фаза 2 этапа модернизации Нижегородской станции аэрации

В июле генеральный подрядчик — ООО «СоюзДонСтрой» — намерен завершить демонтаж металлоконструкций на первых двух емкостных сооружениях. Для этих работ компания увеличивает число персонала и техники. Сейчас на площадке задействовано 37 специалистов. Они разбирают металлоконструкции и чистят поверхности на двух вторичных отстойниках.