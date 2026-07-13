Стартовала активная фаза 2 этапа модернизации Нижегородской станции аэрации

Рабочие приступили к активной фазе второго этапа модернизации Нижегородской станции аэрации. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенного коммунального оператора.
В июле генеральный подрядчик — ООО «СоюзДонСтрой» — намерен завершить демонтаж металлоконструкций на первых двух емкостных сооружениях. Для этих работ компания увеличивает число персонала и техники. Сейчас на площадке задействовано 37 специалистов. Они разбирают металлоконструкции и чистят поверхности на двух вторичных отстойниках.
«На данном этапе работы проводятся вручную и с привлечением специализированной техники. До конца июля подрядчик планирует увеличить количество спецтехники и рабочих», — говорится в сообщении.
На территории отремонтированных сооружений продолжается благоустройство после реконструкции первого этапа.
Сейчас в реконструкцию подготовлено и передано 32 сооружения второй технологической очереди. Чтобы сохранить производительность очистки городских сточных вод во время работ, инженерные сооружения будут выводиться из работы поэтапно.
Ранее мы писали, что проект II очереди реконструкции нижегородской станции аэрации был согласован государственной экспертизой в конце мая.