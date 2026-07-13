Фестиваль мордовской культуры «Эрзянь лисьмапря» пройдёт 18 июля в Лукоянове

Фестиваль пройдёт на площадке Центра культурного развития по адресу: Лукоянов, проспект Мира, д. 9. Официальное открытие начнётся в 12:00. В программе — выставка декоративно‑прикладного искусства, мастер‑классы мастеров ДПИ, демонстрация традиционных спортивных и народных игр, гала‑концерт и церемония награждения участников.