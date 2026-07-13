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Фестиваль мордовской культуры «Эрзянь лисьмапря» пройдёт 18 июля в Лукоянове

В 2026 году мероприятие посвящено Году Единства народов России.

Источник: Время

В Лукояновском округе Нижегородской области 18 июля пройдёт XVI межрегиональный фестиваль мордовской культуры «Эрзянь лисьмапря». В 2026 году мероприятие посвящено Году Единства народов России, сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Фестиваль пройдёт на площадке Центра культурного развития по адресу: Лукоянов, проспект Мира, д. 9. Официальное открытие начнётся в 12:00. В программе — выставка декоративно‑прикладного искусства, мастер‑классы мастеров ДПИ, демонстрация традиционных спортивных и народных игр, гала‑концерт и церемония награждения участников.

В числе участников — фольклорные коллективы и мастера декоративно‑прикладного творчества из Республики Мордовия, Нижегородской и Пензенской областей. Организаторами события выступают министерство культуры Нижегородской области, Региональное управление культурно‑образовательными проектами, администрация Лукояновского муниципального округа и общественная организация «Местная национально‑культурная автономия мордвы Лукояновского муниципального округа Нижегородской области “Лисьмапря”.

Ранее сообщалось, что семейный фестиваль «Ромашковый луг» прошёл в Арзамасе.

(12+).