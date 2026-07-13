В Калининградской области 30% работников шантажируют работодателей увольнением, если им не повысят зарплату — опрос

Из тех, кто прибегал к угрозе увольнением, 58% добились желаемого. Доля горожан, кому не удалось добиться своего и пришлось уйти из компании, составила 30%. 6% остались работать на прежних условиях. Причем мужчины добиваются своего реже женщин, а увольняются с работы — чаще. Опрос проводился с 15 июня по 6 июля.