Врачи выявили ускоренное старение выявили у восьми жителей Дзержинска

Профилактический «Вечер здоровья» помог выявить ускоренное старение у восьми жителей Дзержинска. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
Троих пациентов направили на дополнительное обследование с подозрением на новообразования кожи и молочной железы. Еще 39 пациентам назначили углубленную диагностику. У 16 из них диагностировали повышенный сахар, у 21 — холестерин, а у 2 — нарушения сердечного ритма.
Пациентами с ускоренным биологическим старением и нарушением состава тела займутся специалисты местного Центра здоровья.
Ранее лор предостерег нижегородцев от покупки слуховых аппаратов с маркетплейсов.