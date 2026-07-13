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Врачи выявили ускоренное старение выявили у восьми жителей Дзержинска

На углубленную диагностику направили 39 пациентов.

Источник: Живем в Нижнем

Профилактический «Вечер здоровья» помог выявить ускоренное старение у восьми жителей Дзержинска. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Троих пациентов направили на дополнительное обследование с подозрением на новообразования кожи и молочной железы. Еще 39 пациентам назначили углубленную диагностику. У 16 из них диагностировали повышенный сахар, у 21 — холестерин, а у 2 — нарушения сердечного ритма.

Пациентами с ускоренным биологическим старением и нарушением состава тела займутся специалисты местного Центра здоровья.

Ранее лор предостерег нижегородцев от покупки слуховых аппаратов с маркетплейсов.