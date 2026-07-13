Врачи выявили ускоренное старение выявили у восьми жителей Дзержинска

Троих пациентов направили на дополнительное обследование с подозрением на новообразования кожи и молочной железы. Еще 39 пациентам назначили углубленную диагностику. У 16 из них диагностировали повышенный сахар, у 21 — холестерин, а у 2 — нарушения сердечного ритма.