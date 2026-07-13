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В Прикамье уровень воды в реке Чусовой за ночь поднялся на 12 сантиметров

Село Кын Лысьвенского округа продолжает жить в режиме восстановления после мощного паводка.

Глава Лысьвенского округа Александр Пермяков сообщил, что за ночь вода в реке Чусовой поднялась ещё на 12 сантиметров.

Село Кын Лысьвенского округа продолжает жить в режиме восстановления после мощного паводка. Сильные ливни привели к выходу реки из берегов — вода затопила дороги, а мощным потоком унесло девушку, которую до сих пор ищут.

По данным МЧС, основные работы по ликвидации последствий уже завершены. Спасатели расчистили дороги от поваленных деревьев, навели переправу между берегами и построили временный мост. Ведётся подомовой обход — жителям оказывают психологическую и медицинскую помощь. С помощью беспилотников провели разведку местности, чтобы оценить масштаб разрушений.

Александр Пермяков на личной странице во «ВКонтакте» написал, что за ночь уровень воды в малых реках снизился, однако в Чусовой он поднялся ещё выше.

«Продолжаем работать по восстановлению жизнедеятельности территории», — отметил глава округа.

Подробнее про мощный паводок — в материале сайта perm.aif.ru.

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