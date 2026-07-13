Отключения электроэнергии возможны в населённых пунктах Нанайского района

В связи с заменой опор и провода по воздушной линии 10 Ф-1 ПС Маяк, администрация Нанайского муниципального района согласовывает прекращение подачи электрической энергии в: села Маяк, Искра и поселок Синда: с 13 по 17 июля с 12:00 до 18:00, а также 26 июля и 02 августа с 12:00 до 13:00.