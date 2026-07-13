Отключения электроэнергии возможны в населённых пунктах Нанайского района

Жителей 14 сёл и посёлков Нанайского района предупреждают о плановых отключениях электричества. Неудобства связаны с проведением расчистки территории вокруг ЛЭП и заменой оборудования, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
С 14 по 17 июля с 12:00 до 18:00 возможны прекращения подачи электрической энергии в села Иннокентьевка, Лидога, Троицкое, Джари, Нижняя Манома, Найхин, Даерга, Дада, Гасси, Дубовый Мыс и поселок Джонка. Отключения связаны с расчисткой опасной поросли на воздушной линии 110 кВ Селихино — Вознесенская с отпайкой на ПС Озерная (С-105).
В связи с заменой опор и провода по воздушной линии 10 Ф-1 ПС Маяк, администрация Нанайского муниципального района согласовывает прекращение подачи электрической энергии в: села Маяк, Искра и поселок Синда: с 13 по 17 июля с 12:00 до 18:00, а также 26 июля и 02 августа с 12:00 до 13:00.