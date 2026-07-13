Десять человек утонули в Нижегородской области за неделю

В Нижегородской области за неделю с 6 по 12 июля утонули десять человек, включая одного ребенка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
Происшествие с несовершеннолетним случилось в Володарском округе: на реке Лух женщина начала тонуть, и 12-летний мальчик бросился ей на помощь. В результате оба погибли, их тела нашли спасатели.
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МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше