«Парк — это инженерия». Ландшафтный архитектор — о трендах, меняющих Пермь

— Когда мы учились, нам рассказывали, что гинкго — одно из двух деревьев, доживших до наших дней со времён динозавров. Я увидела его в нашем Ботаническом саду, удивилась. Мне сказали, что оно даже зимует без укрытия. Но я отношусь к этому с осторожностью. Я бываю в Сочи, в дендропарках, и там гинкго выглядит совсем иначе — выше, мощнее, чувствует себя в своей стихии. Я собрала семена, и у меня дома выросли два маленьких гинкго. Но в городском озеленении Перми я не вижу массового применения этого растения. На мой взгляд, гинкго — для дендрариев и ботанических коллекций, а не для городских улиц.