В Ростовской области объявили ракетную опасность

ВОЛГОГРАД, 13 июл — РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Ростовской области, сообщает единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
«Объявлена ракетная опасность по Ростовской области». — говорится в сообщении на платформе «Макс».
Жителям рекомендовано проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг.
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