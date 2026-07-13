Застройщик из Таганрога попал под наблюдение из-за долга перед кредитором

— Признать требования ООО «Атлант Аэро» обоснованными. Включить в третью очередь реестра требований кредиторов в размере 5 млн рублей основного долга, 24,1 млн рублей неустойки, 34,4 тысячи рублей процентов, и 332,2 тысячи рублей судебных расходов, — говорится на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.