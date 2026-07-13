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Застройщик из Таганрога попал под наблюдение из-за долга перед кредитором

Застройщика из Таганрога взяли под наблюдение после банкротного иска.

Источник: Комсомольская правда

Арбитражный суд Ростовской области ввел процедуру наблюдения в отношении одного из застройщиков Таганрога — ООО «Петро-Строй». Информация опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Решение приняли после обращения кредитора.

— Признать требования ООО «Атлант Аэро» обоснованными. Включить в третью очередь реестра требований кредиторов в размере 5 млн рублей основного долга, 24,1 млн рублей неустойки, 34,4 тысячи рублей процентов, и 332,2 тысячи рублей судебных расходов, — говорится на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Назначен временный управляющий. Определение суда может быть обжаловано в течение месяца. Судебное заседание состоится 7 октября 2026 года.

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