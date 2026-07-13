Пирс с людьми рухнул в Артеме, есть пострадавшие

В бухте Муравьиная в Артеме произошло обрушение конструкций пирса. В результате произошедшего пострадали 4 человека, трое из них — дети. По данным Минздрава Приморья подростки 16, 15 и 14 лет госпитализированы в Артемовскую городскую больницу. Предварительно, среди них двое получили травмы легкой степени тяжести, один — средней. Всем пострадавшим медицинская помощь оказывается в полном объеме. Следователи и криминалисты работают на месте, опрашивают очевидцев, устанавливают обстоятельства. Водолазы обследуют акваторию, чтобы проверить, не остались ли люди под обломками. По факту произошедшего прокуратура организовала проверку. Расследование продолжается. Источник: прокуратура и министерство здравоохранения Приморского края gubernia.com/wp-content/uploads/2026/07/пирс.mp4