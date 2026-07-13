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На Солнце 13−14 июля возможны сильные вспышки

Они могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Вспышечная активность на Солнце 13−14 июля, как ожидается, будет низкая, при этом возможны вспышки предпоследнего класса мощности. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

«Вспышечная солнечная активность [13 и 14 июля] в основном низкая, возможны вспышки класса М», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что 12 июля на Солнце была зафиксирована сильная вспышка — М1.1.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.