На Солнце 13−14 июля возможны сильные вспышки

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Вспышечная активность на Солнце 13−14 июля, как ожидается, будет низкая, при этом возможны вспышки предпоследнего класса мощности. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.
«Вспышечная солнечная активность [13 и 14 июля] в основном низкая, возможны вспышки класса М», — говорится в сообщении.
Кроме того, уточняется, что 12 июля на Солнце была зафиксирована сильная вспышка — М1.1.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.