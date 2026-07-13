Правительство выделит средства для потерявших дома жителей приграничья

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Правительство направит три миллиарда рублей на поддержку потерявших дома жителей Курской и Белгородской областей.
«Эти средства пойдут на компенсацию аренды жилых помещений тем людям, чьи дома были разрушены, а также для содействия им в приобретении новой квартиры либо постройки дома», — заявил премьер Михаил Мишустин на совещании с зампредами.
Программа по восстановлению и развитию Курской, Белгородской и Брянской областей реализуется по поручению президента, напомнил он.
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