В Аксае пресекли торговлю бензином через кустарную колонку

Сотрудники полиции в Аксае остановили незаконную продажу топлива — местный житель торговал бензином через самодельную раздаточную колонку, не имея лицензии на предпринимательскую деятельность. Об этом сообщает Привет-Ростов со ссылкой на ГУ МВД России по Ростовской области.