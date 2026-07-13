Аэропорт Шереметьево обслужил более 47 тыс. пассажиров с начала суток

«Международный аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме. Рейсы на вылет и прилет российских и зарубежных авиакомпаний обслуживаются по расписанию. Рейсы авиакомпании “Победа” обеспечиваются по скорректированному расписанию полетов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 13 июля в период с 00:00 по 10:30 по московскому времени аэропорт обслужил более 47 тыс. пассажиров и обеспечил 320 рейсов: 172 на вылет и 148 на прилет.
В пресс-службе рекомендовали уточнять актуальную информацию о рейсах через официальные каналы авиакомпаний: онлайн-табло, мобильные приложения, сервисы управления бронированием, кол-центры и чат-боты авиаперевозчиков.