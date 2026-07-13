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Фотоловушка в Тунгусском заповеднике сняла «танец» двух молодых медведей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Тунгусском заповеднике фотоловушка запечатлела, как два молодых медведя одновременно метили территорию на опушке леса.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Тунгусском заповеднике фотоловушка запечатлела, как два молодых медведя одновременно метили территорию на опушке леса.

По мнению специалистов, это братья, которых медведица уже отпустила во взрослую жизнь, но они пока продолжают держаться вместе.

Как пояснили в заповеднике, несмотря на родство, взрослеющие самцы начинают конкурировать друг с другом за территорию и ресурсы. Метки на деревьях помогают избежать прямых столкновений и обозначить свои владения.

Во время ритуала медведи оставляют на стволах глубокие царапины когтями, а также трутся о кору, нанося запаховые метки. Такие следы несут информацию о поле, возрасте, физическом состоянии и репродуктивном статусе животного, выполняя роль своеобразного «биологического паспорта».

В соцсетях заповедника отмечают, что подобная химическая коммуникация помогает хищникам разделить территорию и снизить уровень агрессии между конкурирующими особями.