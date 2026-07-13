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В России заблокировали более 22 тысяч онлайн-площадок с запрещенными БАД

Роспотребнадзор заблокировал более 22 тысяч сайтов с запрещенными БАД.

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Более 22,4 тысяч онлайн-площадок с запрещенными биологически активными добавками (БАД) заблокировано в России к текущему моменту, сообщается в канале Роспотребнадзора на платформе «Макс».

«Специалисты Роспотребнадзора продолжают выявлять и блокировать интернет-ресурсы, распространяющие информацию о розничной продаже биологически активных добавок (БАД), реализация которых запрещена в России. По результатам принятых ведомством решений всего заблокировано свыше 22,4 тыс. подобных площадок», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в числе примеров — интернет-страницы, где предлагалась продукция, не прошедшая государственную регистрацию или содержащая в составе нормируемые вещества, превышающие установленные уровни, а также продукция, являющаяся опасной.

В Роспотребнадзоре отметили, что работа продолжается: ежедневно сотрудники ведомства просматривают объявления, карточки товаров и страницы интернет-магазинов на предмет сведений о продаже запрещенных БАД.

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