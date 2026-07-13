Как пить кефир, чтобы он не навредил: 5 правил от диетолога

Кефир содержит миллиарды полезных бактерий, витамины группы B и триптофан, который превращается в мелатонин. Но при неправильном употреблении напиток задерживает жидкость и может вызвать утренние отеки, спровоцировать брожение и вздутие у людей со склонностью к метеоризму, а также изжогу при гастрите с повышенной кислотностью.