Как пить кефир, чтобы он не навредил: 5 правил от диетолога

Диетолог, кандидат медицинских наук Анна Юркевич рассказала, как пить кефир на ночь без вреда для здоровья.
По ее словам, кефир — это активный биологический продукт с высокой кислотностью, и назначать его себе самостоятельно на ночь рискованно для людей с проблемами ЖКТ.
Кефир содержит миллиарды полезных бактерий, витамины группы B и триптофан, который превращается в мелатонин. Но при неправильном употреблении напиток задерживает жидкость и может вызвать утренние отеки, спровоцировать брожение и вздутие у людей со склонностью к метеоризму, а также изжогу при гастрите с повышенной кислотностью.
«Кефир — это не просто “молоко с бактериями”. Это активный биологический продукт с высокой кислотностью и брожением», — отметила Анна Юркевич.
По ее словам, людям с проблемами ЖКТ она рекомендует заменить вечерний кефир на ряженку или простоквашу.
Тем, кто хочет пить кефир вечером без вреда, стоит соблюдать пять правил: пить за 1,5−2 часа до сна, не более 200−250 мл, только комнатной температуры, без сахара и варенья, и проверять срок годности — «молодой» кефир слабит, «зрелый» крепит.
Также стоит проверять состав на упаковке: согласно" 31454–2012", настоящий кефир делают только из молока и кефирной закваски, без загустителей и ароматизаторов, — пишет «Ура.ру».
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