Два человека погибли и семеро ранены при обстрелах Белгородской области за сутки

Погибшие установлены в Борисовском и Краснояружском округах. В первом муниципалитете женщина получила смертельные ранения из-за сброса взрывного устройства с БПЛА на частный дом. Во втором мужчина погиб в результате подрыва его автомобиля на неустановленном взрывном устройстве. Вследствие этой атаки пострадал еще один мирный житель — его госпитализировали. Кроме того, вчера стало известно, что в медучреждении скончался мужчина, раненый в Белгородском округе 12 июня.