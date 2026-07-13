Новая техника поможет быстрее убирать незаконные свалки в Красноярске (видео)

В Красноярске для ликвидации несанкционированных свалок начали использовать новый грузовик с краном-манипулятором. Технику приобрело АО «Автоспецбаза», сообщили в министерстве экологии Красноярского края.
Автомобиль уже задействовали в уборке несанкционированных мест размещения отходов. Сейчас он работает преимущественно в Советском районе, где предприятие выполняет работы по муниципальному контракту с администрацией города.
Новая машина позволяет одновременно загружать, перевозить и разгружать крупногабаритные и другие виды отходов. Благодаря этому специалисты могут быстрее расчищать территории и вывозить больше мусора за один рейс.
«Обновление парка спецтехники повышает возможности предприятия по участию в муниципальных конкурсах на ликвидацию несанкционированных свалок. А значит, таких территорий в Красноярске будет становиться меньше, а работа по наведению порядка в рамках федерального проекта “Экономика замкнутого цикла” эффективнее», — отметил заместитель министра экологии края Артем Черных.
Напомним, ранее глава региона Михаил Котюков поставил задачу полностью стабилизировать ситуацию в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Красноярске.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.