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Новая техника поможет быстрее убирать незаконные свалки в Красноярске (видео)

В Красноярске для ликвидации несанкционированных свалок начали использовать новый грузовик с краном-манипулятором.

В Красноярске для ликвидации несанкционированных свалок начали использовать новый грузовик с краном-манипулятором. Технику приобрело АО «Автоспецбаза», сообщили в министерстве экологии Красноярского края.

Автомобиль уже задействовали в уборке несанкционированных мест размещения отходов. Сейчас он работает преимущественно в Советском районе, где предприятие выполняет работы по муниципальному контракту с администрацией города.

Новая машина позволяет одновременно загружать, перевозить и разгружать крупногабаритные и другие виды отходов. Благодаря этому специалисты могут быстрее расчищать территории и вывозить больше мусора за один рейс.

«Обновление парка спецтехники повышает возможности предприятия по участию в муниципальных конкурсах на ликвидацию несанкционированных свалок. А значит, таких территорий в Красноярске будет становиться меньше, а работа по наведению порядка в рамках федерального проекта “Экономика замкнутого цикла” эффективнее», — отметил заместитель министра экологии края Артем Черных.

Напомним, ранее глава региона Михаил Котюков поставил задачу полностью стабилизировать ситуацию в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Красноярске.

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