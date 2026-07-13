Новая техника поможет быстрее убирать незаконные свалки в Красноярске (видео)

«Обновление парка спецтехники повышает возможности предприятия по участию в муниципальных конкурсах на ликвидацию несанкционированных свалок. А значит, таких территорий в Красноярске будет становиться меньше, а работа по наведению порядка в рамках федерального проекта “Экономика замкнутого цикла” эффективнее», — отметил заместитель министра экологии края Артем Черных.