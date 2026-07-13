В Сыктывкаре состоялся открытый урок по пилатесу

Открытый урок по пилатесу прошел 9 июля в городе Сыктывкаре Республики Коми в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в министерстве спорта региона.
Участниками тренировки стали 20 человек от 9 до 88 лет. Они выполняли упражнения на укрепление мышц кора, а также на улучшение осанки и гибкости. После занятий участники почувствовали себя отдохнувшими и заряженными энергией. Мероприятие состоялось в ходе летнего бренда республики — «Коми лето», который запустил глава региона Ростислав Гольдштейн.
«В последнее время пилатес стал крайне востребован. И на это есть причины: он подходит людям любого возраста и уровня подготовки, мягко снимает напряжение с мышц от сидячего образа жизни, снижает уровень стресса. Люди все больше выбирают бережные, функциональные тренировки вместо высокоударных нагрузок. И пилатес полностью отвечает этому запросу», — подчеркнула тренер по пилатесу Татьяна Шульдякова.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.