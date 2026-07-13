В Сыктывкаре состоялся открытый урок по пилатесу

«В последнее время пилатес стал крайне востребован. И на это есть причины: он подходит людям любого возраста и уровня подготовки, мягко снимает напряжение с мышц от сидячего образа жизни, снижает уровень стресса. Люди все больше выбирают бережные, функциональные тренировки вместо высокоударных нагрузок. И пилатес полностью отвечает этому запросу», — подчеркнула тренер по пилатесу Татьяна Шульдякова.