Комсомольчанин хотел вернуть любовь, а получил срок

История началась еще в прошлом году. Владелец иномарки обратился в полицию после того, как обнаружил пропажу автомобиля. Сотрудники уголовного розыска быстро установили личность подозреваемого и задержали 33-летнего комсомольчанина, ранее судимого за кражи и грабеж. На момент совершения преступления он уже отбывал условное наказание.