Комсомольчанин хотел вернуть любовь, а получил срок

В Комсомольске-на-Амуре попытка вернуть бывшую возлюбленную закончилась для жителя города Юности тремя годами лишения свободы. Чтобы помириться с женщиной, он без спроса взял машину своего знакомого, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
История началась еще в прошлом году. Владелец иномарки обратился в полицию после того, как обнаружил пропажу автомобиля. Сотрудники уголовного розыска быстро установили личность подозреваемого и задержали 33-летнего комсомольчанина, ранее судимого за кражи и грабеж. На момент совершения преступления он уже отбывал условное наказание.
Как выяснили полицейские, накануне мужчина ночевал в гостях у потерпевшего. Дождавшись, когда хозяин уснет, он взял ключи от автомобиля, вышел во двор, завел иномарку и уехал. Позже обвиняемый признался, что хотел использовать машину, чтобы помириться со своей бывшей возлюбленной.
Утром мужчина понял, что романтический план оказался не самым удачным, и решил скрываться от владельца автомобиля. Впрочем, долго ездить на чужой машине ему не удалось: полицейские нашли иномарку в Комсомольске-на-Амуре и вернули ее законному хозяину.
Суд признал комсомольчанина виновным в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. Ему назначили три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор уже вступил в законную силу.