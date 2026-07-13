В Хабаровске видеозапись стала решающим доказательством в трудовом споре

Истец утверждала, что соглашение о расторжении трудового договора было подписано под давлением, а её состояние не позволяло адекватно оценивать последствия. Суд исследовал представленные доказательства, в том числе видеозапись встречи с работодателем. На записи видно, что женщина была уведомлена о съёмке, спокойно к этому отнеслась, активно участвовала в обсуждении и сама предложила формулировки отдельных пунктов соглашения.