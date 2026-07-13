Режим «Курорт» в Набережных Челнах будет действовать до 5 октября

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев отметил, что этим летом план по трудоустройству подростков, рассчитанный на 3 тыс. человек, будет перевыполнен. На сегодняшний день работу уже получили почти 1,8 тыс. школьников, а в августе к ним присоединятся еще более 1,3 тыс. человек.