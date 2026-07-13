Режим «Курорт» в Набережных Челнах будет действовать до 5 октября

По его словам, ежедневно с 16:00 до 22:00 сотрудники полиции и муниципальные служащие несут службу на набережных имени Фикрята Табеева и Габдуллы Тукая. Кроме того, организованы дополнительные посты и маршруты патрулирования. Экипажи полиции обязаны объезжать места массового отдыха не реже одного раза в три часа.
Все общественные пространства с большим количеством посетителей находятся под круглосуточным видеонаблюдением системы АПК «Безопасный город». Изображение поступает в дежурные части отделов полиции и городского управления МВД, где специалисты в режиме реального времени следят за оперативной обстановкой.
Особое внимание уделяется профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. По пятницам с 22:00 до 1:00 проводятся специальные рейды с участием сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних.
Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев отметил, что этим летом план по трудоустройству подростков, рассчитанный на 3 тыс. человек, будет перевыполнен. На сегодняшний день работу уже получили почти 1,8 тыс. школьников, а в августе к ним присоединятся еще более 1,3 тыс. человек.
Градоначальник напомнил, что ежегодно на организацию летнего отдыха и занятости детей город направляет свыше 30 млн рублей, причем объем финансирования ежегодно увеличивается.
Кроме того, Магдеев поручил провести заседание комиссии по делам несовершеннолетних, чтобы оценить эффективность действующих мер профилактики и при необходимости усилить работу.
«Погода благоприятная, на общественных пространствах проходит множество массовых мероприятий с участием жителей, детей и подростков. Во второй половине июля и в августе традиционно проходят “Праздники дворов”, организуются концерты, театральные постановки, показы кино и мультфильмов. Все это должно находиться на особом контроле. Управлению охраны общественного порядка и участковым уполномоченным необходимо усилить контроль за поведением граждан в парках и скверах», — подчеркнул мэр.