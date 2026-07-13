Как обесточенный Джанкой снабжается водой

«Благодаря сотрудникам филиала “Вода Крыма” город Джанкой один из первых вошел в действующий график, когда с 6:00 утра до 9:00, а впоследствии с 18 до 21 весь город получал воду. В момент, когда получилась такая техническая возможность, мы перешли даже некоторые дни на подачу 24 часа в сутки», — сказал глава города.