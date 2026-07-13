Как обесточенный Джанкой снабжается водой

«Благодаря сотрудникам филиала “Вода Крыма” город Джанкой один из первых вошел в действующий график, когда с 6:00 утра до 9:00, а впоследствии с 18 до 21 весь город получал воду. В момент, когда получилась такая техническая возможность, мы перешли даже некоторые дни на подачу 24 часа в сутки», — сказал глава города.
При этом он напомнил, что в жестких условиях без света также находятся Армянск, Красноперекопск, Красноперекопский и Джанкойский районы, которые пока «не могут похвастаться подачей воды».
Также Ивин прокомментировал работу торговых сетей и аптек. Список действующих магазинов публикуется на официальных страницах органов власти, напомнил он.
«Прекрасно понимаем, что в условиях отсутствия электроэнергии не всегда есть возможность рассчитаться электронными картами. Отсюда под контролем получения наличных в трех банковских точках города: ул. Крымская, 55 — с 9:00 до 18:00, ул. Октябрьская, 63, — с 8:00 до 17:00 и ул. Ленина, 36, — с 8:30 до 18:00», — перечислил глава администрации.
Также, по его словам, возможность снятия наличных средств обеспечивают сетевые магазины Джанкоя.
В ходе прямого эфира мэр попросил малоимущих, многодетных, инвалидов, испытывающих трудности, обратиться в депутатский городской корпус или к администрации, «чтобы ни один человек, ни один горожанин не остался у без внимания и заботы».
Ранее Ивин заявил, что с сегодняшнего дня электроэнергия будет подаваться в некоторые районы города. В течение нескольких дней будут запитаны и следующие микрорайоны.