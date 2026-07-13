Экотуризм: Месябр, парк птиц с лемурами, рыбалка и сбор грибов

Экологический и сельский туризм уже давно перестали быть экзотическим отдыхом. Все больше россиян предпочитают отелям уютные домики вдали от городов, домашнюю еду и знакомство с заповедниками. Стали популярными экскурсии в экопарках, особенно, если там можно увидеть и много узнать о редких животных и птицах.