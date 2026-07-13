Экотуризм: Месябр, парк птиц с лемурами, рыбалка и сбор грибов

Экологический и сельский туризм уже давно перестали быть экзотическим отдыхом. Все больше россиян предпочитают отелям уютные домики вдали от городов, домашнюю еду и знакомство с заповедниками. Стали популярными экскурсии в экопарках, особенно, если там можно увидеть и много узнать о редких животных и птицах.
Музеи хлеба, пива и льна.
Сельский туризм развивается во всех муниципальных районах Вологодской области. Хозяева гостевых домов и баз отдыха могут принять одновременно более тысяч человек. Ежегодный рост такого туризма в регионе составляет около 10 процентов.
Приемом туристов занимаются индивидуальные предприниматели, юридические лица, крестьянские и фермерские хозяйства. К услугам отдыхающих — отдельные комнаты или гостевые дома, а в качестве дополнительных услуг — экскурсии, рыбалка, катание на лошадях, спортивные игры, сбор грибов и ягод, знакомство с местными традициями, мастер-классы по приготовлению еды в русской печке.
Самое посещаемое гостями — село Сизьма, где можно войти под своды храма святителя Николая чудотворца, испить святой воды из источников Георгия Победоносца и Пантелеймона Целителя, посетить часовню Ксении Блаженной и множество музеев, в числе которых музей хлеба, музей пива, музей льна.
В деревне Куракино есть мастерская по изготовлению керамики, музей крестьянского быта и трапезная. Здесь можно не только познать ремесло по изготовлению уникальных керамических изделий, но и приобщиться к деревенской жизни, поселившись в гостевом доме.
В Национальной деревне Русского Севера (деревня Пожарище) сохранились уникальные народные традиции. На обзорной экскурсии гости знакомятся с историческим прошлым, старинными крестьянскими постройками ХIХ века, участвуют в театрализованных представлениях.
Смоленское поозерье.
На территории национального парка «Смоленское поозерье» в 2024 году открыли Вольерный комплекс «Зубринец».
До образования нацпарка здесь вели лесосечные рубки, которые привели к иссушению и вырождению почвы, а в некоторых местах — к заболачиванию участков. А из-за сплава древесины русла крупных рек забились гниющим топляком. Губительно сказывалась на природном ландшафте и разработка песчано-гравийных карьеров.
В начале 1980-х защитники природы стали активно бороться за сохранение этого уникального уголка Смоленщины. Вскоре был создан Куров-Борский заказник, разработана программа восстановления популяции зубров. Гости парка теперь круглый год могут наблюдать за жизнью молодых зубров — Месябра и Миледи. Они представители редкого вида, занесенного в Красную книгу Международного союза охраны природы в категории «находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому».
Покормить птиц и отдохнуть на пляже.
Южный парк птиц «Малинки» — современный орнитологический парк в Ростовской области. Здесь обитают 2500 животных и птиц, многие из них являются редкими, исчезающими видами.
На площадке «Остров Мадагаскар» можно встретить экзотических лемуров, на территории вольера «Австралия» — кенгуру и страусов.
В «Малинках» интересно просто гулять, протяженность дорожек — восемь километров. Во время такой прогулки можно покормить животных — во многих случаях это разрешается. Для кормления нужно приобрести корм на выходе или у вольера.
Каждый найдет в «Малинках» занятие по душе. Прежде всего это, конечно, знакомство с обитателями парка, а также пляжный отдых, катание на катамаранах, рыбалка. Есть здесь детские площадки, зоны отдыха, фотозоны.
При желании гости парка «Малинки» могут остановиться на ночь или задержаться на выходные в «Кенгуру.глэмпинге». Это 50 домиков со всеми удобствами, рассчитанные и на семьи с детьми.
Парк «Малинки» создавался не только для досуга. Здесь сохраняют и разводят птиц и животных. Каждый год в орнитологическом парке рождается до 1500 птенцов.
Справка «РГ».
Федеральный проект «Агротуризм» — часть нацпроекта «Туризм и гостеприимство». В 2026 году на гранты «Агротуризма» выделено 730 миллионов рублей, что позволит реализовать 56 проектов по всей России. Фермеры могут получить до 30 миллионов рублей на создание сельских гостиниц и туристической инфраструктуры.