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Дзержинский ФК «Химик» выиграл у тальяттинского ФК «Акрон‑2» со счетом 2:0

Михаил Клинков уверен, что дзержинская футбольная команда просто не могла подвести своих болельщиков.

Источник: Нижегородская правда

Глава Дзержинска Михаил Клинков, присутствуя на матче «Химика» с тольяттинским «Акроном-2» болел, конечно же, за своих земляков. Он поделился в соцсетях впечатлениями о прошедшей игре:

«Уверенная победа: “Химик” — “Акрон-2” — 2:0!

Домашний матч «Химика» начался с настоящего праздника — автограф-сессии легенд спорта Дмитрия Сычева, Алексея Прудникова и Эльвиры Тодуа, а также спортивного блогера Фила Лопаткина.

После такого начала ФК «Химик» просто не мог подвести своих болельщиков. Матч против ФК «Акрон-2» прошел в высоком темпе, обе команды сделали ставку на атаку.

«Химик» открыл счет на 37-й минуте: после стремительной атаки через фланг капитан Артем Широков замкнул передачу. Во втором тайме на 68-й минуте пенальти уверенно реализовал Никита Абрамушкин. Даже оставшись в меньшинстве после удаления Широкова в конце матча, наша команда сохранила контроль над ситуацией. Итог — 2:0!

Эта победа позволяет «Химику» уйти на двухнедельную летнюю паузу в статусе единоличного лидера. Отрыв от ближайшего соперника составляет уже шесть очков.

Следующий матч «Химик» проведет на выезде 26 июля против «Динамо-Барнаул». Только «Химик»! Только победа!".

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