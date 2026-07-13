У любителя гонять по городу пьяным конфисковали автомобиль и передали его министерству обороны

В Калининграде конфисковали автомобиль у водителя, который управлял им в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение, но снова сел за руль нетрезвым, попал под уголовное дело.
Пресс-служба УФССП России по Калининградской области сообщает, что суд признал автомобилиста виновным, постановил конфисковать его BMW.
Машину обратили в собственность государства, а затем передали для нужд министерства обороны.
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