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У любителя гонять по городу пьяным конфисковали автомобиль и передали его министерству обороны

Машина ушла в собственность государства.

В Калининграде конфисковали автомобиль у водителя, который управлял им в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение, но снова сел за руль нетрезвым, попал под уголовное дело.

Пресс-служба УФССП России по Калининградской области сообщает, что суд признал автомобилиста виновным, постановил конфисковать его BMW.

Машину обратили в собственность государства, а затем передали для нужд министерства обороны.

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