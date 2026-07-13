Разработанный учеными ПИМУ костный цемент получил регистрацию Росздравнадзора

До недавнего времени этот продукт на 100% оставался под контролем зарубежных корпораций, а отечественные аналоги на рынке вовсе отсутствовали, что создавало риск дефицита костного цемента. Команда нижегородских ученых совместно с индустриальными партнерами не только разработала рецептуру, но и создала полную технологическую цепочку — вплоть до получения основного сырьевого компонента.