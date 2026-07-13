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Разработанный учеными ПИМУ костный цемент получил регистрацию Росздравнадзора

Отечественный материал будет использоваться для операций на суставах и позвоночнике.

Источник: Живем в Нижнем

Костный цемент, который разработали ученые Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ), получил бессрочное регистрационное удостоверение Росздравнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе ПИМУ.

Медицинское изделие сможет заменить продукцию компаний недружественных стран. Костный цемент предназначен для сложнейших операций на суставах и позвоночнике.

До недавнего времени этот продукт на 100% оставался под контролем зарубежных корпораций, а отечественные аналоги на рынке вовсе отсутствовали, что создавало риск дефицита костного цемента. Команда нижегородских ученых совместно с индустриальными партнерами не только разработала рецептуру, но и создала полную технологическую цепочку — вплоть до получения основного сырьевого компонента.

Линейка «ЭНДОКАРБОН», получившая регистрацию, включает изделия для различных хирургических задач. Изделия 3-го класса потенциального риска доказали свою биосовместимость и надежность.

Ранее мы писали, что нижегородские ученые разработали инновационный метод лечения болезни Альцгеймера.