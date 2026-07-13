Глава Башкирии раскритиковал ситуацию с освещением трассы Р‑240

«7 сентября я жду доклад о первом этапе, как вы говорите. Хорошо, придумали второй этап — ну давайте, второй этап. 5 октября жду доклад о завершении всего. Если 5 октября я его не услышу, 6 октября подготовьте моё обращение в прокуратуру. Пусть туда приходит прокуратура и следственный комитет, если есть необходимость. Мне надоела эта история», — поручил Глава РБ.