Почему в Волгограде нет резидентских парковок, как в других городах?

«Проблема с платными парковками для нас, жителей центра, очень серьёзная, — считает житель одного из домов на Советской улице Кирилл Журавлёв. — Чтобы защитить наш двор от посторонних водителей, которые используют его как парковку, мы сами, за свой счёт поставили в арке шлагбаум и калитку с домофоном, ради безопасности готовы оплачивать техобслуживание. Но ведь власти города тоже должны заботиться о нуждах жителей. Почему бы не ввести такие резидентские парковки, ведь есть уже опыт других городов? Неужели, кроме того, чтобы собрать штрафы с водителей, других задач нет?».