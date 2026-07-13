Почему в Волгограде нет резидентских парковок, как в других городах?

В Волгограде годовой абонемент на парковку стоит до 49 тысяч рублей.
В Волгограде жители домов на тех улицах Центрального района, на которых власти ввели платные парковки, выступают за создание резидентских парковочных разрешений.
Такое разрешение — это документ, дающий право горожанину парковаться на платных стоянках в районе своего проживания без оплаты или по льготной цене. Право на разрешение имеют резиденты, ими являются собственники жилья, наниматели по договору социального или служебного найма, а также жильцы с постоянной или временной регистрацией в данном районе.
Возможность получить резидентное разрешение уже есть у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Тулы, Суздаля, Казани, Ростова-на-Дону, Воронежа, Липецка, Перми, Нижнего Новгорода, Белгорода.
В столице такой документ даёт возможность его обладателю бесплатно парковаться на платной площадке ежедневно с 20.00 до 08.00. Для круглосуточного пользования нужно внести резидентную плату (3 тыс. руб. в год).
В Санкт-Петербурге с октября 2025 года для резидентов действуют льготные тарифы: для категорий «A» и «M» (мотоциклы, мопеды) — 1 320 ₽ в год; для категории «B» (легковые автомобили) — 2 640 ₽ в год; для других категорий — 5 280 рублей в год.
В Казани, Липецке, Перми, Екатеринбурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Туле, Белгороде, Воронеже резиденты могут получить разрешение бесплатно. При этом в Волгограде за годовой абонемент на коммерческую парковку нужно заплатить до 49 тыс. руб.
«Проблема с платными парковками для нас, жителей центра, очень серьёзная, — считает житель одного из домов на Советской улице Кирилл Журавлёв. — Чтобы защитить наш двор от посторонних водителей, которые используют его как парковку, мы сами, за свой счёт поставили в арке шлагбаум и калитку с домофоном, ради безопасности готовы оплачивать техобслуживание. Но ведь власти города тоже должны заботиться о нуждах жителей. Почему бы не ввести такие резидентские парковки, ведь есть уже опыт других городов? Неужели, кроме того, чтобы собрать штрафы с водителей, других задач нет?».