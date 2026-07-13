В Воронеже отменили проведение этапа чемпионата России по пляжному волейболу

Предполагалось, что соревнования пройдут на Петровской набережной в период с 25 по 29 августа. Этот вопрос, в частности, обсуждался на встрече губернатора Воронежской области Александра Гусева и генерального секретаря Всероссийской федерации волейбола Александра Яременко в январе 2026 года. Заместитель председателя регионального правительства Константин Кузнецов тогда отметил, что регион впервые включили в календарь чемпионата России по пляжному волейболу, и «это стало важным шагом в продвижении Воронежа как площадки для проведения крупных спортивных событий».