Каждый четвертый россиянин считает, что старость начинается после 70 лет. Об этом говорится в исследовании аналитического центра ВЦИОМ.
По данным опроса, так ответили 25% респондентов. В 2017 году такого мнения придерживались 18% участников исследования. Аналитики отмечают, что чем старше человек, тем дальше он отодвигает начало старости. Представители старших поколений чаще называют возраст от 70 лет и выше.
При этом старость россияне связывают не только с конкретной цифрой в паспорте, но и с ухудшением здоровья, снижением активности и одиночеством.
Опрос провели 20 июня 2026 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.