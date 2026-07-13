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Каждый четвертый россиянин считает, что старость начинается после 70 лет

Опрос ВЦИОМ показал, что четверть россиян считает возрастом старости после 70 лет.

Каждый четвертый россиянин считает, что старость начинается после 70 лет. Об этом говорится в исследовании аналитического центра ВЦИОМ.

По данным опроса, так ответили 25% респондентов. В 2017 году такого мнения придерживались 18% участников исследования. Аналитики отмечают, что чем старше человек, тем дальше он отодвигает начало старости. Представители старших поколений чаще называют возраст от 70 лет и выше.

При этом старость россияне связывают не только с конкретной цифрой в паспорте, но и с ухудшением здоровья, снижением активности и одиночеством.

Опрос провели 20 июня 2026 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.