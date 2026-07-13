Каждый четвертый россиянин считает, что старость начинается после 70 лет

По данным опроса, так ответили 25% респондентов. В 2017 году такого мнения придерживались 18% участников исследования. Аналитики отмечают, что чем старше человек, тем дальше он отодвигает начало старости. Представители старших поколений чаще называют возраст от 70 лет и выше.